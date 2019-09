Per la Vasto Basket è tempo di playoff, Spadaccini: "Insieme raggiungeremo gli obiettivi"

Per la Ge.Vi. Vasto Basket è tempo di playoff. Dopo una stagione regolare e una fase a orologio in cui, pur con qualche inciampo, è stato consolidato il primato, i biancorossi iniziano la vera scalata verso la serie C Gold. Questa sera, domenica 7 aprile, alle 19, la Vasto Basket scenderà in campo al palazzetto di via dei Conti Ricci per gara-1 degli ottavi di finale contro la Taurus Jesi.

In questa fase si incrociano le prime 8 del girone Abruzzo-Marche con le prime 8 del girone Marche-Umbria. Due le formazioni che saliranno in serie C gold. Negli ottavi si giocherà al meglio delle tre sfide quindi sarà importante partire subito con il piede giusto.

"Siamo arrivati al momento più importante dell’anno, quel momento che tutti aspettiamo sin dai primi giorni della costruzione di questa squadra", ha detto il presidente Giancarlo Spadaccini alla vigilia della sfida. Tutti noi crediamo nelle potenzialità di questa squadra ma la presenza di tutti, in questo momento cosi importante, sarà fondamentale.

Nessuno può dimenticare il PalaBCC vestito a festa nella scorsa serie di playoff contro Chieti o ancor di più negli anni di Serie B o nella storica promozione contro Campli. Siamo certi che quelle vittorie sono arrivate anche per merito di voi concittadini che avete compreso l'importanza dell'evento e ci avete fatto sentire la vostra vicinanza".

Il presidente della Vasto Basket si rivolte a tutti i vastesi appassionati di sport. "Vi chiediamo la massima partecipazione, festeggiare insieme un traguardo ha tutt’altro sapore. Ora più che mai stringiamoci attorno alla squadra, insieme raggiungeremo gli obiettivi".