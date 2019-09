L’aviere Giuseppe Cimini: "Ho preferito essere prigioniero per non passare con i tedeschi"

È nato il 5 aprile 1919, venerdì scorso ha compiuto 100 anni ed è stato festeggiato in Comune [LEGGI]: è Giuseppe Cimini che a zonalocale.it racconta la sua vita ricordando il periodo della guerra, la prigionia per non aver scelto di combattere accanto ai tedeschi dopo l'8 settembre, il lavoro in miniera e il ritorno nella sua Gissi.