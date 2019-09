Il Torrebruna supera l’ostacolo Atletico. Real battuto a Montazzoli, vincono United e Aquilotti

Espugnato anche il campo dell'Atletico Vasto: il Torrebruna compie un altro importante passo in avanti mantenendo il vantaggio a +6. La trasferta odierna è finita 3 a 0 per i granata. A sbloccarla è Mario Marianacci nel primo tempo, nella seconda frazione di gioco ci pensano Dario e Giovanni Lella autori di due eurogol da fuori area.

Dietro, il Gissi tiene botta con i tre punti conquistati ieri a Vasto. Sfida sicuramente impegnativa quella contro la Pro Vasto di Liberatore andata in vantaggio con Marco Antonino. I gialloblu, consapevoli di non potersi permettere passi falsi, hanno ribaltato il match nella ripresa con Vincenzo Fitti e bomber Suriano su calcio di rigore. I gissani continuano così a rincorrere la capolista, per la Pro Vasto invece è una sconfitta che costa caro alla luce dei risultati di oggi: i biancorossi scivolano fuori dalla zona play off distante ora due punti.

Le altre formazioni che puntano alla promozione infatti vincono tutte. Tra queste ci sono gli Aquilotti di San Salvo che in casa si impongono per 1 a 0 contro i Lupi Marini.

Prima del fischio iniziale è stato osservato un minuto di silenzio: al ricordo del terremoto dell'Aquila nel suo decennale, si è unita la tragica scomparsa di Massimo Roberti in un incidente sul lavoro. Il fratello Valerio milita nella formazione sansalvese che oggi ha giocato con il lutto al braccio. La scelta dei biancazzurri va oltre il rapporto di parentela. Massimo è stato infatti l'ultimo presidente del Lentella che vinse il campionato due anni fa. In quella squadra militavano tanti ragazzi che, dopo la mancata iscrizione della società ai tornei successivi, si sono ritrovati negli Aquilotti allenati da mister Bolognese, altro ex gialloverde: per loro Massimo resterà sempre "il presidente".

Per quanto riguarda il calcio giocato, i sansalvesi si sono imposti solo a cinque minuti dalla fine con Tozzi dopo diverse occasioni non concretizzate.

Sale a quota 46 anche il Vasto United che si è imposto 2 a 1 nella difficilissima trasferta di Castiglione Messer Marino sulla New Robur. Qui le marcature sono state aperte da Yuri Romilio per gli ospiti. I padroni di casa hanno pareggiato con il bomber Davide Magnacca e nel secondo tempo la rete decisiva è stata messa a segno da Alessio Valentini.

Prima della partita, la New Robur ha consegnato un omaggio al tecnico vastese Angelo Di Giulio (salutato affettuosamente anche dai tifosi) in ricordo degli anni passati. Il tecnico ha infatti prima difeso la porta gialloblu e poi è stato allenatore della Robur nella seconda metà degli anni '90. La presidentessa castiglionese Francesca Franceschelli ha donato a Di Giulio una sciarpa gialloblu; per l'ex numero 1 della Vastese un lustro a Castiglione con tante parate delle sue e uno storico gol direttamente dalla propria area di rigore sul campo del Sangro River.

Aquilotti e United agganciano il Real Cupello che oggi è stato sconfitto per 2 a 1 a Montazzoli. Trasferta durissima per i cupellesi che sono andati in gol con D'Ovidio. I padroni di casa (rimasti in 10 per l'espulsione di Angelozzi sull'1 a 1) conquistano i tre punti con le reti di Alessio Di Francesco e Manuel Carapello (rigore).

Il Furci sprofonda a Montalfano 5 a 1. I gialloverdi si impongono grazie all'inarrestabile Griguoli autore di una tripletta e ad Alberico che invece ne segna due. Gol della bandiera di Micle. Per i furcesi c'è da registrare il brutto infortunio subito dal capitano Nicola Argentieri che dopo essere uscito dal campo è stato portato al pronto soccorso.

Chiude la giornata la vittoria dell'Audax Palmoli in trasferta contro il Carpineto Guilmi per 3 a 1. Apre le marcature Liam Santilli con un eurogol dalla tre quarti sotto il sette, poi arrotondano Renzo Caldarone e Luigi Di Renzo. Gol dei padroni di casa del giovanissimo Luca Bologna su calcio piazzato; lo stesso ha preso una traversa sempre su punizione.

In classifica marcatori avvincente la sfida tra i vari bomber: guida Griguoli (Montalfano) con 25 reti, seguono Suriano (Gissi) a 23 e Micle (Furci) a 20.

Ora il campionato si fermerà per ricominciare il 28 aprile con il big match tra Gissi e Aquilotti.

LA 10ª GIORNATA

Carpineto Guilmi - Audax Palmoli 1-3

Montalfano - Furci 5-1

Aquilotti San Salvo - Lupi Marini 1-0

Montazzoli - Real Cupello 2-1

Atletico Vasto - Torrebruna 0-3

Pro Vasto - Gissi 1-2 (ieri)

New Robur - Vasto United 1-2

Riposa Real San Giacomo

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 56



Gissi 50

Real Cupello 46

Aquilotti San Salvo 46

Vasto United 46



Pro Vasto 44

Montazzoli 41

Furci 37

New Robur 34

Montalfano 30

Audax Palmoli 23

Atletico Vasto 22

Real San Giacomo 13

Carpineto Guilmi 5

Lupi Marini 4

LA PROSSIMA GIORNATA (28.04.2019)

Gissi - Aquilotti San Salvo

Real Cupello - Atletico Vasto

Furci - Carpineto Guilmi

Real San Giacomo - Montalfano

Vasto United - Montazzoli

Audax Palmoli - New Robur

Torrebruna - Pro Vasto

Riposa Lupi Marini

LA CLASSIFICA MARCATORI