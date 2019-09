Completata la nuova rotatoria di San Salvo

È stata completata nei giorni scorsi dalla Cogemar di San Salvo la nuova rotatoria che insiste su corso Garibaldi e via Nuova Circonvallazione; per circa una settimana è stato necessario limitare il traffico per consentire il completamento degli interventi.

"Una nuova opera – dicono dal Comune – nel settore dei Lavori pubblici dell'amministrazione comunale che renderà più sicura la circolazione e più funzionale il traffico in questa zona della città".