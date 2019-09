Assoluti di Riccione, bronzo per Giulia De Ascentis nella 4x100 misti

Torna a casa con un bronzo Giulia De Ascentis dai Campionati Assoluti di nuoto di Riccione. La 25enne nuotatrice vastese è stata tra le protagoniste della staffetta del Centro Sportivo Carabinieri che, nella 4x100 misti, si è piazzata sul podio alle spalle di GS Fiamme Oro e Fiamme Gialle nuoto.

Giulia De Ascentis è scesa in vasca come seconda frazionista nella rana dopo Giulia D'Innocenzo e prima di Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro. Le vincitrici delle Fiamme Oro hanno chiuso con il tempo di 4'01.8, di un soffio davanti alle Fiamme Gialle, 4'02.01. Il quartetto dei carabinieri ha coperto la distanza in 4'06.83.

La medaglia conquistata in questa edizione degli Assoluti si aggiunge al ricco palmares di Giulia De Ascentis ed è uno stimolo per affrontare al meglio i prossimi impegni della stagione agonistica.