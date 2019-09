Più luce per l’associazione "Don Antonio": nuovi fari per l’esterno della sede

Da qualche giorno, è più illuminata la sede dell'associazione Don Antonio Di Francescomarino di Vasto. Installati, infatti, faretti a led che consentiranno di usare anche di sera l'area esterna della sede di via De Gasperi, nel quartiere San Paolo.

"Il direttivo dell'associazione - si legge in una nota del sodalizio - ringrazia il vicepresidente Antonio Pennesi, elettricista di grande professionalità, prima per aver reso con impianto elettrico la nostra porta d'entrata, e in questi giorni per l'installazione di 4 faretti a led, offerti dall'ufficio servizi del Comune di Vasto, per rendere più sicura la nostra sede. Non solo sicurezza, ma anche possibilità nelle ore notturne di utilizzare il terrazzino sia per il gioco che per serate danzanti. Il signor Pennesi ha lavorato gratuitamente, sempre in sicurezza, aiutato dal nostro custode Francesco Vero. Siamo certi che nel prossimo futuro, grazie al contributo dell'amministrazione comunale, si possa migliorare l'ambiente in cui viviamo nel nostro tempo libero".