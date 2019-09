Per gli alunni della scuola "Peluzzo" laboratorio di primavera con gli anziani

Una mattinata all'insegna della solidarietà, la Tribù dei Sorrisi insieme ai ragazzi della 5^A della Scuola Primaria Peluzzo-NDD Vasto, in visita agli anziani ospiti della Residenza Palizzi. L'incontro ha permesso un bellissimo approccio intergenerazionale. Inizialmente c'è stato un po' di imbarazzo ma è bastato poco per rompere il ghiaccio, insieme ai clown della Tribù si è iniziato a distribuire il materiale per un laboratorio sulla primavera. È stato emozionante, vivere e osservare due generazioni a confronto, collaborare, interagire, aiutarsi l'uno con l'altro in uno scambio reciproco.

Il messaggio delle maestre della Scuola Primaria Peluzzo:

Ore 9:45, sono lì tutti ad attenderci: il personale, i clown di corsia della tribù dei sorrisi e soprattutto loro, gli anziani, seduti, silenziosi, un po' stupiti...

Arriviamo e ci organizziamo. Un tavolo lungo,gli anziani e i bambini insieme a lavoro: dipingono, disegnano, colorano, incollano, ma soprattutto si parlano, sorridono, si guardano, vicini,stretti l'uno all'altro...

Momenti che creano vicinanza, serenità, calore, tenerezza...

Momenti che scaldano il cuore...

Il silenzio diventa brusio, risa, confusione e non manca qualche botto...sono palloncini che scoppiano di gioia!!!

Associazione La Tribù dei sorrisi - Comunicato stampa