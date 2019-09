Domani a San Salvo le tradizionali "sagnitelle" e la sfilata delle some

Iniziato domani con la sfilata delle some e la distribuzione delle sagnitelle gli eventi legati alla festività di San Vitale a San Salvo. Da viale De Gasperi ci sarà la partenza della sfilata delle some (ore 8.30), alle 10 l'arrivo in piazza San Vitale con la relativa benedizione. Dalle 12 invece inizierà in piazza Artese la distribuzione delle sagnitelle – uno dei momenti più attesi dalla comunità sansalvese – preparate in questi giorni dai numerosi volontari.

La novità di quest'anno sarà l'assenza di tavoli e panche in piazza Artese. Una decisione condivisa da amministrazione e parrocchia anche per evitare gli spiacevoli episodi degli anni scorsi che cozzano con lo spirito della festa e dei preparativi di questi giorni.

L'appuntamento successivo sarà il 25 aprile con la fiera. Poi, il 27, ci sarà la benedizione dei tradizionali taralli e in serata è prevista l'esibizione della Banda Piazzolla in piazza Papa Giovanni XXIII. Il 28, infine, il giorno più importante dedicato al Santo Patrono con la sfilata dei carri al mattino (partenza da via Ripalta alle 8.30) seguita dalla rievocazione dell'arrivo delle reliquie alle 10.30 (dalla villa comunale in piazza San Vitale dove si terrà la Santa Messa). Dopo la messa pomeridiana (ore 19), in programma ci sono alle 21 il concerto finale di Alessio Bernabei e alle 23.30 i fuochi d'artificio.