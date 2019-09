Le dipendenze al centro degli incontri della Quintena per la festa della Sacra Spina

Si avvicina la festa della Sacra Spina, che sarà celebrata venerdì 12 aprile. La parrocchia di Santa Maria Maggiore, in collaborazione con la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone, anche quest'anno ha organizzato la Quintena di preparazione a questo appuntamento molto sentito dai vastesi.

"Il percorso - spiega una nota della parrocchia - rispetterà lo schema tradizionale della S. Messa delle ore 18:00 a cui seguirà una riflessione curata da alcuni ospiti. Il taglio vorrebbe essere quello educativo in cui rilanciare la dimensione creaturale dell’uomo che sceglie di dipendere da Dio per essere libero dalle tante dipendenze (o idoli) che tolgono la libertà. Da qui il titolo generale Dipendere da Dio al quale si aggiunge un riferimento simbolico alla spina, come elemento che pungola l’uomo a tornare alla realtà, fuggendo dalle illusioni.

In questo modo, ogni sera verrà presentata una forma di dipendenza sulla quale occorre vigilare e fuggire lasciandosi liberare dall’amore di Dio. Il quadro motivazionale sarà sempre attinto dalla sapienza cristiana e le catechesi saranno adatte sia al mondo degli adulti, per incoraggiarne la testimonianza credibile, sia al mondo giovanile affinché non si illuda nei facili surrogati che soffocano la gioia ver"a.

Ad aprire le serate sarà una conferenza promossa dalla Confraternita e tenuta dal Prof. Marco Moschini, dell’Università di Perugia sul tema: “Dal bisogno al sogno. Gli adulti di fronte ai giovani”. La relazione si terrà alle ore 17:30 di sabato 6 aprile presso la sala della Pinacoteca del Palazzo d’Avalos”.

Domenica 7 aprile invece nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, monsignor Pietro Santoro inaugurerà le serate di catechesi con la Celebrazione delle ore 18:00.

Dipendere da Dio.

La Spina: dalle illusioni alla realtà

Domenica 7 aprile ore 18:00

“Dipendere da Dio”

Ecc.za Mons. Pietro Santoro, Vescovo di Avezzano,

Lunedì 8 aprile ore 18:00

“Emozioni, sballo ed infinito”

Don Luigi Giovannoni sdb, educatore salesiano

Martedì 9 aprile ore 18:00

“Lo schermo: tra navigazione e naufragio”

Suor Carla Venditti, Apostola del Sacro Cuore di Gesù

Mercoledì 10 aprile ore 18:00

“I giovani tra fragilità e dipendenze”

Luca Fortunato, responsabile della “Capanna di Betlemme” in Chieti

Giovedì 11 aprile ore 18:00

“La coppia e le fughe dall’amore”

Don Cristiano Marcucci, esperto di Pastorale Familiare

Venerdì 12 aprile – Festa della Sacra Spina

Sante Messe: Ore 7.30 – 8.30 – 9.30 – 11.00

Ore 18.00 Solenne Concelebrazione presieduta da S. Ecc.za Mons. Bruno FORTE.

Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto.

Seguirà la processione in onore della Sacra Spina.