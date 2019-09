Lavori per la nuova condotta Sasi, domani mancherà l’acqua. Scuole chiuse a San Salvo

Domani 4 aprile mancherà l'acqua in diversi comuni del Vastese a causa di una sospensione necessaria alla Sasi per consentire l’esecuzione dei lavori per la sostituzione di un tratto della condotta di adduzione del Verde sulla linea Casoli-Scerni.

L’erogazione idrica a San Salvo capoluogo sarà sospesa dalle ore 8.00 di domani giovedì 4 aprile 2019 alle ore 6.00 di venerdì 5 aprile 2019

SCUOLE CHIUSE - "A seguito della comunicazione della Sasi della sospensione dell’interruzione dell’erogazione idrica programmata per l’intera giornata di domani – spiega il Comune di San Salvo – il sindaco Tiziana Magnacca ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone a San Salvo la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado. A San Salvo Marina le scuole resteranno regolarmente aperte".

Analogo provvedimento è stato preso a Vasto [LEGGI].