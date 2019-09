Incendio in località Casarza, vigili del fuoco mettono al riparo le barche della piccola pesca

Un esteso incendio si è sviluppato in località Casarza a Vasto. Le fiamme hanno attaccato la vegetazione retrostante la spiaggia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo (provenienti da via San Leonardo dove c'era un altro rogo), la polizia municipale e i carabinieri forestali.

I pompieri hanno messo al riparo alcune barche degli operatori della piccola pesca presenti sulla spiaggia prima che le fiamme sospinte dal vento potessero raggiungerle. Altre quattro piccole imbarcazioni ormai in disuso sono invece andate distrutte.



È molto probabile che questo primo incendio di stagione possa essere doloso. Dalle prime informazioni il fuoco sarebbe stato appiccato in più punti lungo la spiaggia. I carabinieri forestali hanno raccolto le testimonianze di alcune persone presenti in zona quando il rogo è divampato. Sul posto è intervenuto anche il personale della Guardia Costiera di Vasto per verificare quanto accaduto.