Da lunedì nuovo asfalto a San Salvo. Ecco le strade interessate, si parte dal centro

Lunedì 8 aprile, partiranno gli interventi di rifacimento del manto stradale su varie arterie comunali sansalvesi. Come detto dal sindaco Tiziana Magnacca, questi partiranno dal centro e in questa prima fase riguarderanno via Fontana Nuova, via Petrarca, via Fabio Filzi, via Cavour, via Roma, piazza Europa, traversa via Savoia e tratto di corso Garibaldi compreso tra piazza Europa e via Petrarca. Per ora non ci sono interventi su via Grasceta, una delle strade messe peggio che probabilmente sarà oggetto di lavori nel prossimo step.

“All’inizio della prossima settimana – dice il sindaco – verrà ripristinato il manto stradale in diverse strade comunali. Diamo inizio a una serie di lavori per rendere più funzionale il percorrere le arterie cittadine. Questo primo intervento riguarderà il centro di San Salvo”.

“E’ stata emessa dal comando della Polizia locale apposita ordinanza con la chiusura delle suddette strade per consentire i lavori, con l’intervento della Sasi, che riguarderanno l’intera sede stradale. Chiediamo la collaborazione dei cittadini” specifica l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis.