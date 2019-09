Branco di 11 cinghiali vicino a supermercato e casello dell’A14

Due grossi cinghiali con una cucciolata. In tutto, 11 ungulati a poche decine di metri dal casello autostradale di Vasto nord.

Queste immagini sono state registrate da Salvatore Palombino a Casalbordino, in un terreno ai margini di un supermercato che si trova vicino alla statale 16, alla provinciale che porta allo svincolo per l'A14 e al paese. Cinghiali pascolano indisturbati in una zona densamente trafficata.