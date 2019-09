La San Gabriele pallavolo vince e continua a rincorrere un posto nei playoff

Ancora una vittoria per la San Gabriele pallavolo Vasto che, nella 22ª giornata del campionato di serie C, ha battuto 3-1 il Cus L'Aquila pallavolo.

La sfida era partita in salita per le ragazze allenate da Mario Arrizza che hanno ceduto il primo set alle avversarie (21-25). Poi le vastesi si sono scosse e hanno cambiato marcia vincendo il secondo parziale per 25-23 e il terzo 25-18. Con una ritrovata fiducia la San Gabriele è andata a chiudere agevolmente il quarto e ultimo set sul 25-11 conquistando così il successo con il bottino pieno di punti.

Ora le vastesi sono a quota 42 ad una sola lunghezza dalla Volley Junior Ortona che però ha due partite da recuperare. Sabato 6 aprile la San Gabriele tornerà in campo tra le mura amiche contro Teramo per la quart'ultima partita della stagione regolare. L'obiettivo è quello di centrare un'altra vittoria in attesa di conoscere i risultati delle ortonesi. Con quattro match ancora da disputare la squadra del presidente Ciaffi può ancora sperare di riuscire a sorpassare l'Ortona e conquistare così un posto nei playoff.