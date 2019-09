In serie C la squadra del CT Vasto sconfitta 6-0 da Pescara ’A’

Seconda sconfitta stagionale per la squadra del Circolo tennis Vasto "A.Boselli" impegnata nel campionato di serie C. Dopo lo stop all'esordio contro Mosciano, i vastesi non sono riusciti a far punti contro i pescaresi.

Il dettaglio delle sfide

Cartuccia - Pelagatti 4-6/4-6

Di Matteo - Terenzio 2-6/2-6

Zullo - Valente 6-7/5-7

Marini - Rapposelli 1-6/1-6

Marini/Prisciantelli - Terenzio/Menna 1-6/1-6

Cartuccia/Zullo - Valente/Rapposelli 2-6/6-4/2-10

Domenica scorsa sono anche state presentate le attività per l'anno agonistico in corso in cui si punta "a far crescere i ragazzi della scuola tennis sia con i tornei Under 10 mista, Under 12 e Under 14 maschile e femminile che inserendoli nei team della serie D2, D1 e C", ha spiegato il presidente Eugenio Spadano. Il tradizionale appuntamento del Torneo San Michele diverrà competizione FIT e, a settembre, ci saranno a Vasto le finali under 12 femminili.

"Vogliamo che il Circolo sia sempre attivo e che le iniziative sportive e non siano tante - spiegano Spadano e il direttore del Circolo Antonio Portafoglio -. Puntiamo tanto sui nostri giovani e ospitare queste finali per noi sarà un onore e un prestigio. La serie C è difficile ma noi crediamo nella salvezza e nel potenziale dei nostri ragazzi. Rircordiamo che oltre Cartuccia, Di Matteo, Marini e Zullo, ci saranno anche il giovane Prisciantelli e il capitano Vittorio Rubino".