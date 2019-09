’Capitan Eco’ a scuola per parlare agli alunni di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti

Sono inziati gli incontri di educazione ambientale nelle scuole primarie della città organizzati dal Comune di Vasto con la Pulchra Ambiente, azienda che si occupa del servizio di igiene urbana, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale rivolte alla cittadinanza per la promozione del nuovo servizio di raccolta differenziata.

Un attore in costume, nei panni di Capitan Eco – il pirata amico dell’Ambiente - in una serie di incontri di animazione ed educazione ambientale intratterrà gli studenti con un intervento capace di coniugare didattica e divertimento, spiegando loro l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. Gli incontri, iniziati ieri presso la scuola primaria “Martella”, coinvolgono gruppi di classi di tutti gli istituti scolastici cittadini.

"L’obiettivo - ha spiegato l’assessore alle politiche Ambientali, Paola Cianci - è coinvolgere in maniera divertente i più piccoli sul tema della salvaguardia dell’Ambiente, con l’auspicio di far percepire l’importanza di fare la raccolta differenziata all’interno del proprio contesto familiare, favorendo dunque il successo dell’iniziativa in atto".