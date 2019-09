Professionalità e serietà: per Manolo Monopoli 100 presenze in biancorosso

Taglia il traguardo delle cento presenze in biancorosso Manolo Monopoli, il fisioterapista della Vastese.

Ieri, prima della partita vittoriosa con il Notaresco, la società del presidente Bolami ha reso omaggio al giovane professionista, che si sta facendo apprezzare da tutti per serietà e preparazione.

È stato il segretario della Vastese, Franco Nardecchia, a consegnare a Manolo la maglia bianca su cui campeggiano il simbolo della società calcistica e la scritta "100^ presenza", poi autografata, col pennarello rigorosamente rosso per richiamare i colori sociali della squadra, da tutti i calciatori.

Per Manolo Monopoli, è il terzo campionato da fisioterapista biancorosso. L'esordio in panchina risale alla stagione 2016/2017, nel rotondo 4-0 con cui la Vastese vinse il derby col Chieti. Ieri, alla centesima partita, un'altra soddisfazione: il 2-0 al Notaresco, importante in chiave salvezza.