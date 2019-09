Giornata mondiale della consapevolezza dellâ€™autismo, le iniziative a San Salvo

Domani, 2 aprile, si coloreranno di blu il monumento all’Infanzia e la fontana all’interno della villa comunale e il palazzo comunale. È l’iniziativa del Comune di San Salvo nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo di illuminare di blu alcuni luoghi simbolo della Città.

Il sindaco Tiziana Magnacca ricorda il lavoro svolto dall’amministrazione comunale a sostegno di una patologia del disturbo del neurosviluppo con l’attività svolta nelle scuole, nell’assistenza domiciliare, nel trasporto dei soggetti autistici nei centri specializzati, nella realizzazione e gestione di progetti di formazione per i docenti e nelle iniziative con le associazioni di riferimento.

“È una patologia che interessa non solo le famiglie ma la società nel suo insieme, dalla scuola al mondo del lavoro” commenta il sindaco Magnacca.

L’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza sottolinea come questa appuntamento nazionale offra l’opportunità per ribadire come sia un dovere sensibilizzare tutta la comunità su una problematica che vede in questi ultimi anni crescere il numero dei soggetti autistici bisognosi di assistenza.

In occasione di questa giornata verrà proiettato domani alle ore 9.00, a cui farà seguito un dibattito, il film Life Animated nella sede della scuola media “S. D’Acquisto” dell’Istituto comprensivo n. 1. Dopo i saluti del sindaco Tiziana Magnacca, dell’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza e della dirigente Annarosa Costantini ci sarà l’intervento di Germana Sorge della Fondazione Il Cireneo, onlus per l’autismo.