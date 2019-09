Tariffe Tari, Lippis: "Dal Pd nessun contributo propositivo e costruttivo"

Tariffe Tari troppo alte per il servizio offerto? L'assessore all'Ambiente del Comune di San Salvo, Giancarlo Lippis, replica al Partito Democratico che nei giorni scorsi aveva sollevato dubbi dopo il consiglio comunale sull'argomento [LEGGI].

“Di una cosa i titolari delle attività commerciali, le aziende e i cittadini devono stare tranquilli: il Comune di San Salvo non ha toccato la tassa rifiuti. Abbiamo privilegiato il contenimento dei costi contemperandolo alla esigenza di mantenere pulita la città. L’amministrazione comunale e il servizio Ambiente sono impegnati affinché la ditta che effettua il servizio lo faccia con professionalità e nel rispetto del capitolato. È stato introdotto il nuovo regolamento di igiene urbana, sono state adottate tariffe per il pubblico esercizio che, a differenza di altri comuni, sono più vantaggiose, ma soprattutto avviato servizi di controllo che stanno iniziando a dare i primi risultati”.

“Mi preoccupa – continua Lippis – il comportamento del Pd che pur impegnandosi, nel ruolo di oppositore grazie al non consenso ricevuto dai cittadini, non riesce a dare alcun contributo propositivo e costruttivo in merito al servizio svolto dall’assessorato all’Ambiente. Tutto è perfettibile, ma occorre che lo si faccia con l’impegno di tutti, perché non effettuando in maniera corretta la differenziata o abbandonando i rifiuti per strada non si aiuta la Città a crescere e a raggiungere gli obiettivi prefissati”.