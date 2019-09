Il Torrebruna non sbaglia. Il Furci festeggia Micle: 100 reti con i colori biancazzurri

Al Torrebruna basta una rete di Giovanni Lella per aggiudicarsi la difficile sfida col Montazzoli, dimenticare il derby e ricacciare indietro le inseguitrici. I granata vincono 1 a 0 e mantengono la distanza di 6 punti dal Gissi che ieri ha passeggiato con l'Atletico Vasto.

I giallorossi tra le mura amiche vincono 7 a 0 con un Emanuele Suriano in stato di grazia e autore di ben 4 reti; gli altri gol sono stati messi a segno da Alessio Di Filippo, Agostino Franchella e Matteo D'Amico.

La Pro Vasto si è aggiudicata invece la trasferta contro i Lupi Marini per 2 a 1 grazie alle reti di D'Aiello e Nocciolino su punizione all'85'st; i padroni di casa – che recriminano per alcune decisioni arbitrali – hanno segnato con Pierpaolo Introcaso che ha realizzato la rete del momentaneo pareggio direttamente da calcio d'angolo.

Il Vasto United torna a farsi vedere nei piani alti dove la lotta è serratissima. Dopo la vittoria nel recupero con l'Audax per 3 a 0 (Stivaletta, Di Martino e Frasca), i biancorossi hanno schiantato il Carpineto Guilmi per 7 a 0: doppiette di Giuseppe Frasca e Gianmarco Bozzelli e altre reti di Egilio Marchesani ed Ernesto Di Martino alle quali si aggiunte un autogol.

Il Furci festeggia non solo la vittoria contro il Real San Giacomo (3 a 1), ma anche Adrian Micle che con la rete di oggi ha raggiunto quota 100 con i colori biancazzurri. Una costanza impressionante testimone non solo della sua infallibilità sotto porta, ma anche dell'attaccamento alla maglia del paese dove ormai vive da anni. Gli altri due gol sono stati messi a segno da Antimo Portellini e Francesco Cunicella, per quest'ultimo prima rete in campionato segnata con un bel tiro da fuori all'angolino. Gli ospiti hanno trovato il gol con Lucio Sabatini.

L'Audax Palmoli infine riassapora la vittoria con il 2 a 1 interno contro il Montalfano. Per i padroni di casa sono andati in gol Farina e Di Nunzio, bomber Griguoli per gli ospiti.

Chiude la 9ª giornata di ritorno la partita iniziata alle 18 tra Real Cupello e New Robur. Ad aggiudicarsela sono i padroni di casa che si impongono per 1 a 0 con la rete di Marzocchetti che, al 57'st, approfitta della respinta di Meo su tiro di Basso Colonna. Poche le emozioni soprattutto nella prima parte di gara. A cinque minuti dal termine, il bomber Magnacca fallisce una buona occasione da distanza ravvicinata.

In classifica marcatori guida la coppia Griguoli (Montalfano) - Suriano (Gissi), entrambi a 22 reti, segue Micle (Furci) con 19 realizzazioni.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Gissi - Atletico Vasto 7-0 (ieri)

Vasto United - Carpineto Guilmi 7-0

Audax Palmoli - Montalfano 2-1

Torrebruna - Montazzoli 1-0

Real Cupello - New Robur 1-0

Lupi Marini - Pro Vasto 1-2

Furci - Real San Giacomo 3-1

Riposa Aquilotti San Salvo

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 53



Gissi 47

Real Cupello 46

Pro Vasto 44

Vasto United 43



Aquilotti San Salvo 43

Montazzoli 38

Furci 37

New Robur 34

Montalfano 27

Atletico Vasto 22

Audax Palmoli 20

Real San Giacomo 13

Carpineto Guilmi 5

Lupi Marini 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Carpineto Guilmi - Audax Palmoli

Montalfano - Furci

Aquilotti San Salvo - Lupi Marini

Montazzoli - Real Cupello

Atletico Vasto - Torrebruna

Pro Vasto - Gissi

New Robur - Vasto United

Riposa Real San Giacomo

