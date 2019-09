Pensilina semidistrutta in viale Dalmazia, Barisano: "La sostituirà la società concessionaria"

Sarà l'impresa concessionaria a rimuovere e sostituire la pensilina semidistrutta in un incidente a Vasto Marina.

È stata urtata nei giorni scorsi da un bus all'atto di accostarsi alla fermata di viale Dalmazia, di fronte alla chiesa di Stella Maris.

Lo dice a Zonalocale l'assessore ai Servizi del Comune di Vasto, Gabriele Barisano: "Alcune pensiline - spiega - sono affidate in concessione alla società PubbliCittà, che ne gestisce gli spazi pubblicitari e ne cura la manutenzione. Abbiamo segnalato il problema e ora auspichiamo in una pronta sostituzione senza contenziosi per il pagamento del danno, che allungherebbero solo i tempi".