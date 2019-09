Il Lions Club San Salvo celebra il suo undicesimo anniversario di fondazione

La celebrazione della “Charter” (l’anniversario della nascita) per un Club si ricopre ogni anno di significati a volte apparentemente contraddittori: entusiasmo per i successi ottenuti con le attività di Servizio; nostalgia per i mesi durante i quali si muovevano i primi passi in un mondo, per molti, nuovo e sconosciuto; gioia di ritrovarsi a “spegnere le candeline” con soci e amici.



A undici anni dalla sua Fondazione, il Lions Club San Salvo si stringe attorno al suo presidente Claudio De Nicolis per rinnovare l’impegno alla collaborazione, alla unità di intenti, alla vocazione al Servizio che, grazie anche alle molteplici professionalità dei soci e alla costruttiva dialettica, ci fa ritrovare sempre con l’immutato piacere di stare insieme, di riconoscerci fratelli che si nutrono dello stesso desiderio di Amicizia leale e operosa.



Nei locali del Park Hotel Gabri di San Salvo, il 31 marzo, si ritroveranno tanti amici del club e per l’occasione tutti i soci fondatori del Lions Club San Salvo saranno omaggiati da un riconoscimento dal governatore distrettuale Maurizio Berlati, che presenzierà alla manifestazione insieme il primo vice governatore Tommaso Dragani al secondo vice Francesca Romana Vagnoni e a tutti i presidenti dei club della VI circoscrizione.

