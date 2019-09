World tour di snow volley, il team vastese Amorosi-Di Risio-Sasso tra i migliori 12 in Austria

Risultato di prestigio per il team vastese dello snow volley formato da Giorgio Amorosi, Massimo Di Risio e Antonio Sasso. Dopo una serie di appuntamenti di livello internazionale in giro per l'Europa, il terzetto ha affrontato anche la trasferta in Austria, a Wagrain, per disputare le qualifiche dellla prima delle due tappe di World Tour.

Due sfide per il team sceso in campo come Italia 2, contro Belgio - vittoria 2-0 - e Svizzera - vittoria 2-1 - passando così nel tabellone principale dove, oggi, le dodici migliori squadre si daranno battaglia per la conquista della vittoria. Inoltre, con i risultati ottenuti oggi, i giocatori vastesi hanno già guadagnato il pass per il tabellone principale nella prossima tappa di World Tour a Plan de Corones.

Nel main draw Amorosi, Di Risio e Sasso sono stati sconfitti nel derby azzurro con il team Italia1 in un match combattuto e in cui i vastesi avrebbero meritato di più. Sconfitta anche nella partita con la squadra di casa dell'Austria. Ma la loro avventura nella competizione di livello mondiale non si ferma. Domani saranno di nuovo in campo sulla neve austriaca e daranno il massimo per conquistare un altro risultato importante in questa disciplina che, nella stagione della sua grande ascesa a livello internazionale, li ha visti grandi protagonisti. Contro Russia3, alle 12, si giocheranno l'accesso ai quarti di finale.