"Unione Europea, traguardi raggiunti e da raggiungere": al d’Avalos incontro con gli studenti

“L’Unione europea. Dall’allargamento al restringimento. I traguardi raggiunti e quelli che sono ancora necessari da realizzare. Questo il tema dell'evento per fare in modo che torni vivo il principio fondamentale su cui è basata l’Europa, per focalizzare i traguardi raggiunti e quelli che sono ancora in fieri ma necessari da realizzare perché l’Unione resti unita e forte. Il 21 marzo 2019 è iniziata la Primavera dell’Europa lanciata dalla Commissione europea, Rappresentanza in Italia". Lo annuncia una nota del municipio l'iniziativa che si svolge oggi a Palazzo d'Avalos.

“Sarà realizzato - dice l'assessora alle Politiche comunitarie, Anna Bosco - un evento-dialogo per diffondere l’informazione di base sulle attività e sul funzionamento dell’Unione europea e promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Ue e coinvolgere la cittadinanza al voto di maggio. Saranno presenti gli studenti del Pantini-Pudente e del Palizzi".