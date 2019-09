Processionaria, a San Salvo rimossi una decina di nidi

Dalla scorsa settimana l'ufficio Ambiente e Manutenzione del Comune di San Salvo sta monitorando la presenza della processionaria: in particolare si stanno controllando i parchi.

Si è provveduto a effettuare due sopralluoghi, venerdì e lunedì mattina, con la ditta specializzata al fine di individuare la presenza di nidi sui pini nell’area pubbliche e nei parchi giochi che contribuiscono alla presenza della processionaria.

In particolare sono stati individuati e rimossi una decina di nidi alla villa comunale, in via Montegrappa, in via De Gasperi, in via delle Ginestre, in via Nervi e nelle zone limitrofe.

“Molte volte, anche a seguito di comunicazione da parte dei cittadini, abbiamo riscontrato la presenza della processionaria. Una forma di prevenzione, oltre alla disinfestazione, è quella di eliminare i nidi sulle piante, cosa che stiamo facendo” commenta l’assessore alla Manutenzione e all’Ambiente Giancarlo Lippis.

Si chiede ai cittadini di voler segnalare in maniera tempestiva la presenza di nidi di processionaria all’Ufficio Ambiente e Manutenzione al numero 0873.340217 e 0873340.218 oppure inviando una foto, con l’ubicazione precisa del luogo, all’indirizzo email ufficio.ambiente@comune.sansalvo.ch.it.