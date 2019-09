Oggi a Cupello il convegno-mostra fotografica "La costa dei trabocchi"

Si terrà oggi a Cupello (sala consiliare, ore 18) "La costa dei trabocchi", evento conclusivo legato al concorso fotografico indetto dall'Università delle Tre Età che ha raccolto oltre 90 opere per 31 artisti in gara.

"Un convegno – spiegano gli organizzatori – di approfondimento sulla fotografia e sul tema del concorso accompagnerà la mostra degli scatti migliori e la premiazione dei concorrenti classificati".

Interverranno Danilo Balducci, docente di Fotografia dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, che parlerà della sua esperienza di reporter fotografico e della fotografia come strumento di racconto e di indagine della realtà, mentre, in particolare sulla "Via Verde della Costa dei Trabocchi" come risorsa per i territori; seguiranno poi Luciano Lapenna, presidente Anci Abruzzo, e Manuele Marcovecchio, consigliere regionale della Regione Abruzzo. A moderare e condurre ci sarà Bianca Campli, Storica dell'Arte.

L'ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.