La Compagnia Orizzonte Teatro pronta al debutto: va in scena il musical "Il Re Leone"

Si avvicina il momento del debutto per la Compagnia Orizzonte Teatro. Sabato 30 marzo, alle 21, al Politeama Ruzzi di Vasto ci sarà la prima del musical Il Re Leone, nuova produzione della giovane e intraprendente compagnia teatrale che, negli ultimi anni, ha ottenuto grandi consensi con i suoi spettacoli. Un anno di impegno, tra ideazione, progettazione e realizzazione dello spettacolo stanno per tramutarsi nella magia dello spettacolo che promette di regalare tante emozioni. Tanto lavoro per realizzare costumi e scenografie, per le coreografie e tutto ciò che serve per una buona riuscita [LE INTERVISTE ALLO STAFF TECNICO]. Corpo di ballo e protagonisti indosseranno, oltre a dei meravigliosi costumi, anche delle maschere, trenta delle quali sono state realizzate dai ragazzi del Liceo Artistico di Vasto [GUARDA].

Dopo il debutto del 30 marzo Il Re Leone tornerà in scena il 31 marzo alle 18, il 6 aprile alle 21 e il 7 aprile alle 18. Ecco come i protagonisti presentano i loro personaggi.

A curare la regia del musical sono Giorgio Goglione e Francesca Di Nunzio. In questi mesi - oltre a dover imparare una parte perchè sono anche tra i protagonisti - hanno dovuto guidare tutti i componenti del cast nell'allestimento di questo ambizioso progetto. Ormai manca poco al momento del deutto e, con tante cose da fare, c'è la voglia di curare al meglio ogni dettaglio affinchè il pubblico - che ha già risposto numeroso - possa divertirsi e godersi due ore di spettacolo in compagnia della bella storia de Il Re Leone.

