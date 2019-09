Alpini di Gissi, domenica l’inaugurazione della nuova sede

Si terrà domenica 31 marzo, alle 17.30, l'inaugurazione della nuova sede del Gruppo alpini di Gissi, ubicata in via dell'Emigrante, al numero civico 32.

"Fin dalla nascita, avvenuta il 24 maggio 2016 - si legge in una nota del sodalizio - il gruppo ha sempre utilizzato come sede provvisoria per riunioni o altri adempimenti la sala consiliare del Comune, gentilmente messa a disposizione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Agostino Chieffo. L'inizio della cerimonia è previsto per le ore 17,30. Dopo le funzioni di rito, alla presenza delle varie autorità intervenute, ci saranno il taglio del nastro e la benedizione da parte del parroco di Gissi. Il gruppo alpini di Gissi, guidati dal neo capogruppo Romano Zocaro, è lieto di accogliere tutti coloro che interverranno alla manifestazione. Dopo la visita dei locali, il gruppo offrirà un rinfresco a tutti gli intervenuti".