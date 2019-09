Serena Di Gregorio protagonista dei Giovedì Rossettiani con "Noi tre"

Il 28 marzo alle 21, al Teatro Rossetti di Vasto, andrà in scena il terzo appuntamento dell'edizione 2019 dei Giovedì Rossettiani, iniziativa promossa dal Centro Europeo di Studi Rossettiani. L'attrice Serena Di Gregorio sarà protagonista di "Noi tre" ideato e adattato da Paolo Verlengia e tratto da "Le voci della sera" di Natalia Ginzburg.

La scena si riempie con l’assieparsi delle voci, l’infittirsi e il sovrapporsi dei personaggi, elementi che Serena Di Gregorio sa condensare in un’unica rappresentazione. I gesti, lo sguardo tagliente, la parola esatta sono le cifre inconfondibili di Natalia Ginzburg che, ne “Le voci della sera”, usa sapientemente la sua capacità di raccontare cose più che pensieri. Le storie dei vecchi, le novità dei pettegolezzi raccontati al focolare, i vizi e le delusioni amorose dei giovani sono parte di un raffinato intreccio polifonico in cui, alla ne, ciò che prevale, è il paesaggio interiore, il mutare delle stagioni e dei sentimenti. Il silenzio di Elsa fa da contraltare al ciarlare della madre, la sua presenza schiva si pone come testimone fedele di un Piemonte borghese polveroso e frivolo, fatto di convenzioni sociali che stringono i personaggi in quella ‘morsa di assurdità e di dolore’ che lo stesso Calvino aveva evidenziato. Restano del libro vincitore del premio Strega nel 1963, i figli di casa Ballotta, le bambine Bottiglia, i dialoghi asciutti di un ritratto familiare negli anni del fascismo.