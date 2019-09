Ribalta per la discarica sotto sequestro, in Valle Cena arriva Pinuccio di "Striscia la Notizia"

Ribalta nazionale per la vicenda della terza vasca del Civeta gestita dalla Cupello Ambiente e posta sotto sequestro la settimana scorsa dal Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Pescara nell'inchiesta coordinata dal procuratore Giampiero Di Florio.

Nella tarda mattinata di oggi, l'inviato del noto programma tv Striscia la Notizia, Pinuccio, è arrivato sul posto per un servizio sull'argomento accompagnato da Augusto De Sanctis del Forum H2O e raggiunto in seguito da alcuni membri del comitato Difesa Comprensorio Vastese.

Pinuccio da alcune settimane si sta occupando di una discarica a Deliceto (Foggia) di proprietà della BiWind srl (ex Agecos) della famiglia Bonassisa finita anche in un'interrogazione parlamentare [LEGGI]; la stessa società è proprietaria al 100% della Cupello Ambiente.

Dopo le interviste di rito e le riprese dall'alto con un drone, la troupe è ripartita e nei prossimi giorni ci sarà la messa in onda del servizio su Canale 5.

Per Pinuccio non è la prima volta nel Vastese, qualche tempo fa, infatti, si recò nell'Alto Vastese per la nota frana tra Fraine e Castiglione Messer Marino.