Olivia, scarpe di qualità e stile per accompagnare i bambini sin dai loro primi passi

Olivia, nuovo negozio di scarpe per bambini in via Giulio Cesare a Vasto, nasce con l’ambizione di accompagnare i più piccoli sin dai loro primi passi. Alta qualità e stile sono i punti fondamentali che rappresentano Olivia con una selezione di marchi raccomandati da numerosi podologi per rispondere alle esigenze di ogni bambino e accompagnarlo nella sua crescita.

Da Olivia si troveranno scarpe, da 0 a 16 anni, originali, eleganti ed esclusive prodotte dalle migliori aziende al mondo specializzate esclusivamente nella produzione di scarpe per bambini. Inoltre, nel nuovo negozio, ci saranno i grandi marchi che producono sneakers e scarpe da ginnastica come Adidas, Nike, Converse, Reebok.

La scelta di aprire Olivia nasce dall’esigenza di voler offrire a tanti genitori un negozio per l’acquisto delle scarpe per i loro bambini con un’offerta unica nel suo genere per il settore di riferimento. Olivia vuole essere un punto di riferimento per guidare nell’acquisto della scarpa più adatta ad ogni bambino.

Olivia, in continua evoluzione, sia per l’assortimento di scarpe che per i marchi selezionati, vuole caratterizzarsi per creatività, qualità, raffinatezza e servizio esclusivo.

Seguiteci sulla pagina facebook [CLICCA QUI] e instagram [CLICCA QUI] per tutte le novità.

Olivia - Scarpe per bimbi

Via Giulio Cesare, 54

Info - 3472137726

La pagina facebook - clicca qui

Il profilo Instagram - clicca qui