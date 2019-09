Nuovo regolamento edilizio, Forte: "Ora le proposte di modifica, a fine aprile l’approvazione"

Sarà approvato entro la fine di aprile il regolamento edilio tipo del Comune di Vasto. Lo ha annunciato il vice sindaco, Giuseppe Forte, nel convegno che si è tenuto nello scorso fine settimana nella Sala Aldo Moro.

"Sono esattamente 48 anni - spiega Forte - che il regolamento non viene rinnovato. Ora è necessario farlo in base alle nuove disposizioni normative".

Il Regolamento edilizio tipo è previsto dal decreto Sblocca Italia e ogni Comune italiano deve recepirlo. I Comuni possono adattare il testo base alla realtà locale, riguardo alle norme progettuali e costruttive, sia pure nei limiti previsti dalla stessa legge.

"Il regolamento - dice l'assessore all'Urbanistica - è già passato in Commissione Assetto del territorio ed è nostra intenzione portarlo entro fine aprile in Consiglio comunale per la definitiva approvazione. Nel frattempo, lo abbiamo pubblicato sul sito Internet del Comune, in modo che i professionisti del settore possano scaricarlo, così da permettere alle loro associazioni professionali di suggerire eventuali modifiche".