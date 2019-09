Il Real Cupello si rinforza con Michele De Filippis

Un nuovo innesto per il Real Cupello – squadra che milita in Terza categoria – in vista della volata finale del campionato. La società del presidente Antonio Scardigno ha tesserato il difensore Michele De Filippis reduce da diverse esperienze in categorie superiori.

Per i rossoblù quella in corso è la migliore stagione disputata finora. I ragazzi di mister Marra sono terzi in classifica insieme agli Aquilotti San Salvo a 7 punti dalla vetta.

De Filippis – che ha già disputato con il Real la partita di domenica scorsa – andrà a rinforzare un reparto difensivo già competitivo che in questo periodo deve far a meno del classe 2000 Angelo Bassano fermato da un infortunio. Il cupelle doc, dopo le giovanili con la Virtus Cupello, ha militato in Promozione sempre con la Virtus per poi giocare con lo United Cupello, squadra con la quale è partito dalla Seconda per tornare nuovamente in Promozione. Al Real arriva dalla Sansalvese (Seconda categoria).