La Via Crucis fa tappa al campo di via Stingi, "Alleanza tra chiesa locale e sport"

Anche quest'anno una delle tappe della Via Crucis della parrocchia di San Nicola (venerdì 29 marzo) per le strade della città sarà un campo sportivo; per territorialità è stato scelto quello di via Stingi.

"Il nostro – spiega don Beniamino Di Renzo – vuole essere un segno di alleanza tra la chiesa locale e le realtà sportive che svolgono un ruolo così importante nella nostra società perché possono educare tutti, ma soprattutto i più piccoli all’accoglienza, ad un linguaggio sano e universale, alla condivisione, all’amicizia, allo spirito di sacrificio, alla lealtà nei rapporti interpersonali e nella competizione e al rispetto delle regole.

Seguire Gesù sulla via della Croce vuol dire anche imparare a guardare a Colui che, nonostante sia caduto tre volte, si è sempre rialzato: è importante non rimanere a terra dopo una caduta, sia dentro il campo che fuori, anche se la tentazione è forte. Trovare la forza di non arrendersi, stringere i denti e rialzarsi.

È il Suo un invito ad alzare lo sguardo e vedere tutta la bellezza di cui siamo circondati. Se teniamo lo sguardo verso il basso, se rimaniamo a terra potremo mai accorgerci di tutte le meraviglie che ci sono nella nostra vita?".