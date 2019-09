La San Gabriele pallavolo vince e punta alla zona playoff

La San Gabriele pallavolo Vasto vince ancora e si avvicina alla zona playoff. Le vastesi hanno conqusitato una buona vittoria per 3-1 a Pineto e, complice la sconfitta dell'Ortona, ora sono a -4 dall'ultimo posto utile per accedere ai playoff promozione. Nella trasferta di Pineto, Russo e compagne si aggiudicano il primo set per 25-23, poi ingranano la quarta e chiudono il secondo parziale con un netto 25-11.

C'è un calo nel terzo set che permette alle padrone di casa di vincere 25-22 riaprendo la partita ma, nel quarto set, le vastesi chiudono 25-23 conquistando così l'intera posta in palio. La San Gabriele sale così a 39 punti, a -4 dall'Ortona quarta in classifica. Nelle ultime cinque giornate in calendario la squadra del presidente Ciaffi potrà sfruttare il fattore campo visto che disputerà ben 4 match tra le mura amiche per conquistare un posto tra le prime quattro della classifica.