La Podistica Vasto protagonista alla Stramilano e alla Maratonina dei Fiori

"In una domenica splendidamente primaverile la voglia di correre è tanta, ancor di più se si è impegnati in una delle tantissime gare di questo periodo dell'anno", scrive Pierpaolo Del Casale, addetto stampa della Podistica Vasto. "Due delle più note nel panorama nazionale in calendario domenica 24 marzo hanno visti impegnati i portacolori della Podistica Vasto.

Sul lungomare marchigiano di San Benedetto del Tronto - riferisce l'addetto stampa della società biancorossa - Giovanni Viti, Roberto Ialacci Marco Orfini, Nicolino Dario, Denis Cortellini e Walter Forte hanno preso parte alla 24ª Maratonina dei Fiori sulla distanza di 21 km". Buoni riscontri cronometrici per tutti i vastesi in gara e risultati eccellenti per Giovanni Viti, 1° nella sua categoria, e Roberto Ialacci, 4° di categoria.

"Molto più a nord si è svolta la classicissima Stramilano che, tra la 21km competitiva e la 10 km non competitiva, ha avuto un boom di partecipanti impressionante: ben 60000. Tra di essi Antonio Anniballe, vastese che vive nel capoluogo lombardo, ha corso la 21 km mentre Gianlorenzo Molino e suo figlio Gianfranco - e con loro anche un altro vastese, Luciano Molino - si sono cimentati nella non competitiva che comunque, a dispetto dell'avverbio di negazione, si é rivelata impegnativa".

Intanto in casa Podistica Vasto fervono i preparativi per la 5ª edizione del Trail dei Trabocchi in programma il prossimo 28 aprile nella Riserva naturale di Punta Aderci. Ci si può iscrivere al seguente link: https://www.endu.net/it/events/eco-trail-dei-trabocchi/ ricordando che, per questioni organizzative, il numero di partecipanti è limitato a 350.