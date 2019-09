La Vastese vince con il Montegiorgio: tre punti preziosi per il cammino-salvezza

Alla Vastese basta un gol per battere il Montegiorgio e conquistare tre punti preziosissimi nel cammino verso la salvezza. Nella sfida contro un’avversaria che ha già conquistato la certezza di essere fuori dalla “zona calda” della classifica, i biancorossi tornano così al successo e possono guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni. Mister Papagni riesce così a conquistare la vittoria alla sua seconda panchina biancorossa. Un successo che alla Vastese mancava da oltre un mese, l'ultimo successo era stato quello del 17 febbraio contro l'Isernia.

Il gol della Vastese arriva al 18’ del primo tempo grazie all’intuizione di De Meio. Nella prima frazione di gioco, poi, un’occasione per parte, Omiccioli per i marchigiani, Stivaletta per la Vastese, entrambe senza esito positivo. Nella ripresa sono poche le emozioni, salvo la conclusione ancora di Omiccioli su cui c’è l’opposizione di Patania.

Domenica prossima la Vastese, salita a quota 35 punti, proverà a fare risultato anche nella sfida casalinga con il Notaresco.

La 32ª giornata

Avezzano - Jesina 0-1

Castelfidardo - Isernia 3-2

Francavilla - Forlì 2-1

Matelica - Santarcangelo 1-1

Montegiorgio - Vastese 0-1

O. Agnonese - Savignanese 2-0

Giulianova - Campobasso 2-0

SN Notaresco - Sangiustese 0-0

Sammaurese - Recanatese 0-2

Cesena - Recanatese 1-2

La classifica: 72 Cesena; 69 Matelica; 54 Recanatese; 52 SN Notaresco, Pineto; 51 Francavilla; 48 Sangiustese; 44 Montegiorgio; 42 Campobasso, Jesina, Sammaurese; 41 Savignanese; 37 Giulianova; 35 Vastese; 32 Santarcangelo; 30 O.Agnonese, Forlì, Isernia, Avezzano; 21 Castelfidardo.