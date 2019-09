Ettore Carlini vince a Scerni il 9° Trofeo Accademia della Ventricina di mountain bike

È Ettore Carlini, della Asd Sixs Boscaro, il vincitore della 9ª edizione del Trofeo Accademia della Ventricina, competizione di mountain bike organizzata a Scerni dal team Vastese Inn Bike e inserita nel circuito "Sulle orme dei Sanniti". I 181 partecipanti hanno preso il via alle dieci in punto per percorrere il tracciato che si è snodato, come ormai avviene da qualche edizione, nell'area dell'istituto agrario di Scerni dove quest'anno è stato istituito un vero e proprio bike park. L'organizzazione, curata dal team ciclistico guidato dal presidente Nicola Jasci e con il prezioso apporto di Luigi Di Lello, anima di questa corsa, ha curato nel dettagli il percorso molto tecnico e impegnativo. Dopo lo start i bikers hanno percorso cinque giri del tracciato lungo 6.3 km in cui si sono trovati ad affrontare diversi passaggi impegnativi. Dopo un giro di rincorsa Carlini, al suo esordio in gara, ha superato gli avversari e vinto davanti a Marco Paiorisi e Domenico Campini, entrambi della Cliclistica L'Aquila A. Picco.

Dopo la gara, terminata come da regolamento con l'arrivo sul traguardo dei vincitori, sono stati premiati dal sindaco di Scerni Alfonso Ottaviano i primi tre della classifica. Nel pomeriggio, dopo l'immancabile pasta party, la premiazione degli altri vincitori di tutte le categorie previste.

Soddisfatti gli organizzatori per la risposta degli atleti, mai così numerosi in gara, e per la bella giornata di sport favorita dal sole e dalla temperatura mite.