Esordio vincente per la Promo Tennis Vasto in serie C: battuto 6-0 il Ct Pescara ’B’

Inizia come meglio non poteva il cammino della Promo Tennis Vasto nel campionato a squadre di serie C. La squadra vastese ha battuto 6-0 il Ct Pescara B dopo una mattinata di incontri entusiasmanti sui campi di casa del centro sportivo del quartiere San Paolo. Un buon pubblico ha accompagnato le partite di Troiano e compagni che, nel corso dell'intera giornata, hanno lasciato appena un set agli avversari.

Nel primo match di giornata è sceso in campo il nuovo giocatore della Promo Tennis, Leonardo Dell'Ospedale, che ha battuto Ruggero Petrecca 6-1/6-1. Poi Angelo Ciancaglini ha superato Daniele Sciarra 6-0/6-3, a seguire Nicola Troiano si è imposto su Trivulzio 6-0/6-0 e Giuseppe Checchia ha concluso la serie dei singolari battendo Marotta 6-0/6-2.

Con la vittoria già in tasca i vastesi hanno affrontato i doppi con l'obiettivo, poi centrato, di fare bottino pieno. Dell'Ospedale e Ciancaglini si sono imposti 6-1/6-1 su Petrecca e Marotta, poi Troiano e Checchia hanno completato l'opera superando in rimonta, 3-6/6-1/10-6, Trivulzio e Sciarra.

Grande soddisfazione in casa Promo Tennis per questo esordio vincente in una stagione in cui i giocatori del presidente Pino D'Alessandro hanno tutta l'intenzione di recitare un ruolo da protagonisti. Domenica prossima i vastesi saranno di scena in trasferta sul difficile campo del Carsoli.