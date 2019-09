Cesario fa felice la Bacigalupo Vasto Marina, vittorie anche per San Salvo e Casalbordino

Domenica di sorrisi per le squadre del territorio impegnate nel girone B del campionato di Promozione.

Bacigalupo Vasto Marina - Villa 2015 1-0

Basta un gol di Michele Cesario, al 10' del primo tempo, per permettere alla Bacigalupo Vasto Marina di vincere e conservare il secondo posto con quindici punti di vantaggio sul Casalbordino terzo in classifica. Al campo sportivo di contrada San Tommaso è stato un pomeriggio di festa con la "giornata biancazzurra" a cui hanno partecipato tanti ragazzi del settore giovanile.

Casalbordino - Casolana 4-0

Poker di gol per il Casalbordino che conserva il terzo posto in classifica. La sfida con la Casolana non è stata mai in discussione e decisa dal gol di Minichillo, poi un'autogol degli avversari e, per chiudere in bellezza, la doppietta di Bangura.

San Salvo - Ovidiana Sulmona 2-0

Prezioso successo per il San Salvo che, a quota 43 punti, può dormire sonni tranquilli in chiave salvezza. Il giovane portiere Castaldo non ha fatto rimpiangere l'indisponibile Cialdini, mantenendo la rete inviolata. Alla mezz'ora del primo tempo è Molino a sbloccare la partita raccogliendo un calcio piazzato di Izzi. Nel secondo tempo il Sulmona va a caccia del pari ma, al 72', D'Ottavio segna il 2-0 che chiude virtualmente la partita.

La 30ª giornata

Fater Angelini - Val di Sangro 1-2

Fossacesia - Scafa 1-1

Ortona - Sant’Anna 4-1

Passo Cordone - Bucchianico 0-0

Piazzano - Lanciano 0-3

Raiano - River Chieti 4-1

La classifica: 81 Lanciano; 71 Bacigalupo Vasto Marina; 56 Casalbordino; 48 Ortona; 47 Scafa Cast; 43 San Salvo; 41 Villa, River Chieti; 37 Fater Angelini; 36 Val di Sangro; 35 Bucchianico, Raiano; 34 Fossacesia; 31 Piazzano; 29 Casolana; 27 Ovidiana Sulmona, Passo Cordone: 25 Sant’Anna