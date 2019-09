Con "Portami via da me" Marco Santilli in lizza per il concertone del Primo Maggio a Roma

Altra bellissima soddisfazione per il cantautore Marco Santilli che, con il suo ultimo singolo Portami via da me, è tra i finalisti del concorso 1Mnext, il contest per emergenti, che dà la possibilità ai vincitori di esibirsi al concertone del Primo Maggio a Roma in piazza San Giovanni.

Il singolo Portami via da me, scritto assieme ad Andrea Gallo ed arrangiato da Mauro Isetti ed Egidio Perduca, vanta la collaborazione nel videoclip di Pippo Franco e Mercedesz Henger.



Sarà il voto online a decide quale artista salirà sul palco di piazza San Giovanni.

Non ci resta che dare una mano al nostro Marco votando la canzone su questo link: http://www.1mnext.it/index.php/gli-artisti-2019/marco-santilli