Presentato a Vasto il libro "Dopo di me" di Sandra Di Pietro

"Il patrimonio è prima di tutto affettivo". Questo l’incipit per l’introduzione al libro Dopo di me, presentato il 15 marzo presso la libreria Mondadori, scritto da Sandra Di Pietro, consulente patrimoniale e finanziario. "Non sono una scrittrice - ha tenuto a precisare - ma lavorando con imprese professionisti e famiglie, ho constatato come la tutela patrimoniale non viene mai realizzata nel passaggio generazionale, momento in cui si possono generare gravi perdite, quindi ho pensato ad una modalità per informare adeguatamente". Il libro intende dare suggerimenti su come tutelare il patrimonio dalla pressione fiscale, dai rischi tipici e soprattutto dalle perdite conseguenti il passaggio generazionale, rischio a cui sono soggetti tutti i patrimoni, piccoli o grandi.

I partecipanti all'incontro hanno potuto rilevare come "la gestione del patrimonio è strettamente legata alla sfera affettiva. Le scelte più importanti sono le scelte di cuore che tuttavia non vengono effettuate nel momento in cui sarebbe più necessario, ovvero quando il patrimonio dovrebbe essere consegnato a favore dei famigliari o della generazione successiva. Si perdono opportunità e spesso si causano anche litigi".

Il libro, che è stato regalato a tutti i partecipanti, rappresenta "una lettura per tutti anche se è pensato per le donne. Infatti con la loro lungimiranza sono le più orientate a lasciare un’eredità ai loro discendenti (soprattutto in termini affettivi) e a creare le condizioni ottimali per a garantire il benessere e armonia famigliare".

Soddisfatta Sandra Di Pietro per la riuscita dell'incontro e annuncia che, prossimamente, saranno organizzate altre presentazioni.