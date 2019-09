Per Margherita Cerritelli debutto in azzurro con la Nazionale Cadet

Prima volta in azzurro per Margherita Cerritelli. La giovane pongista vastese è a Lignano Sabbiadoro per partecipare al torneo internazionale con la squadra azzurra Cadet. Il suo debuttto con la squadra azzurra è stato contro gli Stati Uniti. Questa partecipazione è stata accolta con grande entusiasmo a Vasto, in particolare dalla sua società, il Tennistavolo Vasto, con cui Cerritelli partecipa al campionato femminile di serie B e quello maschile di C2.

“Quaranta mesi fa Margherita si è avvicinata a questo sport mentre già militava in diverse rappresentative di pallavolo. Era molto brava anche nel volley ma poi, lo scorso anno, ha fatto la scelta di fare del tennistavolo il suo unico sport. Ad un anno da quella decisione è arrivata, in tempo record, la prima convocazione della FITET in nazionale cadetta - commenta il suo allenatore Paolo Caserta -.

Devo dire che è arrivata a questo obiettivo in un tempo record e senza una particolare pianificazione di allenamenti assidui ed estenuanti ma mantenendo il suo ritmo di 3 allenamenti settimanali portati a 4 solo da quest’anno. Ha un grande potenziale ed un eccezionale talento che se ben guidato potrebbe incanalarsi verso un futuro che ad oggi non è possibile prevedere, anche se gli obiettivi sono molto ambiziosi".

I recenti successi di Coccaglio, Prato e San Nicola La Strada hanno catalizzato l’attenzione dei selezionatori della Fitet che, di fatto, si sono trovati sul cammino un’atleta con tutte le carte in regola per fare bene pur senza averne di fatto seguito il percorso atletico/sportivo proprio per la rapidità con la quale la Cerritelli si è posta alla loro attenzione. "Il rapido scalare delle classifiche ed il passaggio per ben tre volte a categorie superiori in poco più di un anno la dicono lunga sulle potenzialità della giocatrice - commentano i dirigenti del TT Vasto -. Al suo ritorno da Lignano previsto per sabato notte troverà ad attenderla la gara nel Torneo open di Vasto che si terrà nei prossimi sabato e domenica presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele".