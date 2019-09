Guerrilla Gardening: gli alunni della Ritucci Chinni alle prese con le "bombe di semi"

Nell’ambito del progetto "Libriamoci tutto l’anno" le classi seconde della scuola primaria Ritucci Chinni- Nuova Direzione Didattica Vasto, dopo aver letto il libro All you seed is love di Franco Sacchetti, hanno deciso di incontrare l’autore, incuriositi dalle dinamiche e dagli innumerevoli spunti forniti dal libro stesso: semi, alberi, frutti, bambine, adulti irrispettosi, adulti ingegnosi e ancora semi. Tanti, diversi, unici col solo scopo di moltiplicarsi e di colorare il mondo.

"E allora, come fare? Semplice - raccontano dalla scuola -, con un’azione di Guerrilla Gardening con Nicholas Tomeo. Così, un po’ per gioco e un po’ per sperimentare un’azione di cittadinanza attiva, nell’ambito della Settimana della Cittadinanza della nostra scuola, abbiamo raccolto la proposta di costruire bombe di semi. Innocue, inerti e allo stesso tempo piene di vita, pronte a colorare il nostro giardino e a trasformarlo in un quadro meraviglioso.

Un grazie speciale a Franco Sacchetti e a Nicholas Tomeo per il loro impegno di attivisti e di promotori di iniziative legate al nostro territorio".