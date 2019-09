Truffa degli specchietti, un altro tentativo sventato dalla vittima

Nuova truffa degli specchietti a Vasto. Stavolta il tentativo di raggiro è andato in scena sulla riviera. La vittima, una pensionata di 71 anni, segnala a Zonalocale di essere stata avvicinata ieri in lungomare Duca degli Abruzzi da un uomo che ha cercato di ingannarla con la stessa tecnica dell'episodio raccontato pochi giorni fa da un pensionato di 82 anni, che ha sventato il tranello in via Madonna dell'Asilo [LEGGI].

Anche in questo caso, la donna ha subito capito di essere stata presa di mira da un truffatore che rivendicava il risarcimento del presunto danneggiamento dello specchietto retrovisore, cosa mai avvenuta. Alla minaccia di chiamare il 113, l'ignoto autore del raggiro, un uomo tra i 35 e i 40, si è dileguato velocemente.