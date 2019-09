I bambini della Nuova Direzione Didattica accolti in caserma dai vigili del fuoco di Vasto

Porte aperte in caserma per la Settimana della cittadinanza organizzata dalla Nuova Direzione Didattica di Vasto. Ogni mattina, per tutta questa settimana, decine di bambini, appartenenti ai diversi plessi scolastici, varcano la soglia della caserma dei vigili del fuoco di via Madonna dell'Asilo accolti dal capo distaccamento Mario Di Domenico e dagli uomini in servizio per una serie di attività legate alla scoperta del loro lavoro, sempre prezioso, a servizio della comunità.

I bambini hanno potuto vedere da vicino come funzionano la sala operativa e le comunicazioni radio, hanno ammirato i diversi mezzi in dotazione e poi si sono calati nei panni dei vigili del fuoco. Una volta indossati giacca e casco ad ogni scolaro è stata data la possibilità di cimentarsi - aiutati dai pompieri - con la lancia antincedio. Una bella esperienza per tutti i bambini e ragazzi che, grazie a questa esperienza, hanno potuto conoscere meglio le attività dei vigili del fuoco.