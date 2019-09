Fiammata nella cucina, incendio nel ristorante in pieno centro: vigili del fuoco spengono il rogo

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio nella cucina di un ristorante del centro di Vasto.



L'allarme è scattato attorno alle 15.45, lanciato da una dipendente de La Pergola, noto ristorante-pizzeria che si trova in via Giulia, una traversa della centralissima piazza Rossetti.



Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo che, dopo aver indossato i respiratori, sono entrati nel locale per domare il rogo, innescato da una fiammata partita dalla cucina e propagatasi alla cappa, poi al resto della stanza. All'interno c'era una lavoratrice, che non è riuscita a spegnere le fiamme sul nascere e si è dovuta allontanare per evitare di ustionarsi. Sul posto anche il figlio del titolare Enzo D'Aprile, ristoratore molto conosciuto in citta.

La polizia locale ha chiuso al traffico via Giulia nei tre quarti d'ora in cui i vigili del fuoco hanno totalmente spento il rogo, definitivamente domato attorno alle 16.20.

I danni sono ingenti: la cucina è semidistrutta.