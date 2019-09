Comitato San Lorenzo: "In aumento presenza di cinghiali sulle strade e vicino alle case"

"Questa mattina, coloro che hanno percorso la SP 157 che collega la SS 16 all’altezza di Vasto Nord al quartiere S. Antonio Abate di Vasto, non ha potuto non notare in prossimità della Antica Chiesa di San Lorenzo, la presenza di un cinghiale morto investito durante la notte. La presenza di sangue sulla carreggiata e la grande carcassa a bordo strada hanno messo in evidenza ancora una volta la pericolosità per la collettività della presenza ormai diffusa su tutto il territorio di tali gruppi di ungulati che si aggirano indisturbati dappertutto".

Il Comitato di quartiere San Lorenzo fa sentire la sua voce su una problematica che crea problemi in tutto il territorio. "Ormai incontrare cinghiali in orari e nelle località più disparate sta diventando sempre più comune. Anche la loro presenza intorno alle abitazioni sta aumentando e tali animali sembrano sempre più non curarsi e preoccuparsi della presenza degli umani nelle vicinanze.

Durante gli spostamenti, di solito in gruppo, gli ungulati attraversano, da soli o in gruppo, strade più o meno importanti, strade più o meno trafficate, ed ultimamente è in forte aumento la frequenza di incidenti stradali. Finché i danni causati negli incidenti riguardano solo i mezzi di locomozione poco male ma molto spesso il fatto che non si arrivi a segnalare incidenti con il morto è solo per questione di fatalità".

Per questo il Comitato "sensibilizza chi di dovere a prendere seri provvedimenti che non si fermino possibilmente a sterili proposte prive di concretezza e di risvolto reale ma che si possa passare ad una fase operativa volta a tutelare l’incolumità della pubblica collettività mediante la riduzione della presenza di tali animali sul territorio".