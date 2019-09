Takagi & Ketra al "debutto" su Radio Deejay ospiti di Linus e Nicola Savino

La loro "La luna e la gatta", cantata da Calcutta, Tommaso Paradiso e Jovanotti, è da venti giorni in alta rotazione su tutte le radio italiane [LEGGI] e presto arriverà anche il videoclip. Per Takagi & Ketra continua ad essere un ottimo momento della loro vita professionale con i riflettori del mondo della musica costantemente su di loro. Prima "dietro le quinte", come produttori di hit di successo, poi in prima linea, firmando pezzi - interpretati poi da altri artisti - con il loro inconfondibile stile. Un sodalizio ormai divenuto un marchio per canzoni accattivanti che conquistando sempre ottimi apprezzamenti da parte del pubblico.

E, questa mattina, Alessandro Merli - Takagi- e Fabio Clemente - Ketra - sono stati ospiti di Radio Deejay per essere intervistati da Linus e Nicola Savino, conduttori di Deejay Chiama Italia, programma che va in onda tutte le mattine dalle dieci a mezzogiorno. Dopo l'esordio con un "il mondo è vasto" di Linus - che fuori onda ricorda le sue serate al Piccolo Mondo di Vasto Marina - su cui Ketra coglie la palla al balzo per un "salutiamo Vasto", i due produttori hanno parlato della loro attività musicale in studio che li porta ad incontrare altri artisti con cui nascono canzoni di successo.

Una bella intervista, intervallata da alcuni dei loro grandi successi, in cui Takagi & Ketra hanno ripercorso un po' il loro sodalizio artistico. Il saluto di Linus è benaugurante per i due artisti. "Takagi & Ketra per la prima volta a Radio Deejay. E non sarà l'ultima".