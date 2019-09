Margherita Cerritelli fa il tris alle Giornate Rosa di tennistavolo

Margherita Cerritelli fa tripletta alle Giornate Rosa di tennistavolo. La giovane pongista vastese, dopo i successi ottenuti a Coccaglio e Prato, conquista la vittoria nella competizione al femminile organizzata della Fitet anche nella terza tappa di San Nicola La Strada (Caserta). Cerritelli, con l'ennesimo 1° posto in un torneo di quarta categoria conquista premi e punti per attestarsi nella top 100 nazionale.

Con appena tre anni di pratica del tennistavolo Margherita Cerritelli sta conquistando risultati di tutto rispetto. A San Nicola ha partecipato anche al torneo di 3ª categoria ma, pur avendo infatti superato il girone, negli scontri diretti incontra una Laura Galliano in stato di grazia che dopo di lei fa fuori tutte le avversarie cedendo solo in finale alla più blasonata Daniela Nita Viorica. Da inizio stagione Cerritelli ha raggiunto la 3ª categoria e, nei prossimi Campionati Italiani Assoluti, potrebbe gareggiare in 2ª, trovandosi a confrontare con le migliori atlete italiane.

“Una tripletta così non era facile immaginarla ad inizio stagione ma la crescita atletica e tecnica di Margherita è stata particolarmente rapida che ci ha costretto a seguirla per non perdere le occasioni che ha inteso cogliere e che sono certo culmineranno in una stagione fenomenale - commenta il presidente del Tennistavolo Vasto, Stefano Comparelli -. La Coppa delle Regioni di Molfetta ed i Prossimi Campionati Italiani giovanili e di categoria sono gli appuntamenti che ci diranno se la crescita è stata consolidata ed effettiva. Questi risultati ci rallegrano ma non devono farci entusiasmare eccessivamente. Bisogna rimanere con i piedi per terra. Il titolo Italiano non è cosa scontata neanche dopo tre vittorie come queste. Nello sport ogni gara è una storia a se e vincere non è mai una cosa facile anche se certe volte Margherita lo fa sembrare".